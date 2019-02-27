Мировые цены на нефть возобновили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в среду утром выросли в цене до 65,65 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,67%.
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,00 доллара за баррель, прибавив 0,90%.
Накануне утром цены на нефть Brent упали в цене до 64,56 доллара за баррель, WTI - до 55,17 доллара за баррель.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.