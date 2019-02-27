Світові ціни на нафту відновили зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у середу зранку зросли в ціні до 65,65 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,67%.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,00 долара за барель, додавши 0,90%.
Напередодні зранку ціни на нафту Brent впали в ціні до 64,56 долара за барель, WTI - до 55,17 долара за барель.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.