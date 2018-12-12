Мировые цены на нефть продолжили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром выросли в цене до 60,85 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,08%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,24 доллара за баррель, прибавив 1,14%.
Добавим, члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.