Світові ціни на нафту продовжили зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у середу зранку зросли в ціні до 60,85 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,08%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,24 долара за барель, додавши 1,14%.
Додамо, члени ОПЕК і країни, що не входять до картелю, домовилися про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.