Мировые цены на нефть продолжили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром выросли в цене до 68,17 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:11, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,29%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,03 доллара за баррель, прибавив 0,15%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.