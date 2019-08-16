Мировые цены на нефть поднялись
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром выросли в цене до 58,79 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,96%.
При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,18 доллара за баррель, прибавив 1,30%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.