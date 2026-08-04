Свитолина вырвала победу в почти трёхчасовом матче и вышла в третий круг турнира в Торонто
Киев • УНН
Элина Свитолина одержала победу над Джессикой Бузас Манейро во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто, выиграв в трёх сетах. Украинка сыграет с победительницей матча между Русе и Потаповой.
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала волевую победу над испанкой Джессикой Бусас Манейро во втором круге турнира WTA 1000 в канадском Торонто и пробилась в 1/16 финала соревнований. Об этом сообщает WTA, пишет УНН.
Детали
Матч продолжался почти три часа и завершился победой первой ракетки Украины в трех сетах – 6:7(5), 7:6(4), 6:4. После поражения на тай-брейке в первой партии Свитолина сумела переломить ход встречи, выиграла второй сет также на тай-брейке, а в третьем довела матч до победы.
В 1/16 финала украинская теннисистка сыграет с победительницей матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и россиянкой Анастасией Потаповой.
Справка
Турнир в Торонто относится к категории WTA 1000 - второй по престижности серии женского тенниса после турниров Grand Slam. Соревнования проходят на хардовом покрытии и являются важным этапом подготовки теннисисток к Открытому чемпионату США.
В этом году основная сетка турнира насчитывает 96 участниц, а сильнейшие теннисистки мира ведут борьбу за рейтинговые очки и значительный призовой фонд. Для Свитолиной турнир в Канаде имеет особое значение, ведь в 2017 году она уже становилась его победительницей.
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