Алина Полозюк и Елизавета Вознюк стали лучшими спортсменками июля по версии НОК
Киев • УНН
Фехтовальщицу Алину Полозюк признали лучшей спортсменкой июля, а гребчиху Елизавету Вознюк - лучшей юной спортсменкой. Лауреатов наградят денежными премиями и статуэтками.
Фехтовальщицу Алину Полозюк и гребчиху Елизавету Вознюк признали лучшими спортсменками июля по версии Национального олимпийского комитета Украины (НОК). Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что лучшей спортсменкой июля 2026 года признана Алина Полозюк — бронзовый призёр чемпионата мира по фехтованию на рапирах (личные соревнования), проходившего в китайском Гонконге.
В номинации «Лучшая юная спортсменка июля» победу одержала Елизавета Вознюк. Она стала серебряным призёром чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м в Галифаксе (Канада)
Там добавили, что традиционно лауреаты спортивного месяца будут награждены денежными премиями, эксклюзивными статуэтками и памятными плакетками от Национального олимпийского комитета Украины во время торжественной церемонии.
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