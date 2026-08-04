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Алина Полозюк и Елизавета Вознюк стали лучшими спортсменками июля по версии НОК

Киев • УНН

 • 4011 просмотра

Фехтовальщицу Алину Полозюк признали лучшей спортсменкой июля, а гребчиху Елизавету Вознюк - лучшей юной спортсменкой. Лауреатов наградят денежными премиями и статуэтками.

Алина Полозюк и Елизавета Вознюк стали лучшими спортсменками июля по версии НОК

Фехтовальщицу Алину Полозюк и гребчиху Елизавету Вознюк признали лучшими спортсменками июля по версии Национального олимпийского комитета Украины (НОК). Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что лучшей спортсменкой июля 2026 года признана Алина Полозюк — бронзовый призёр чемпионата мира по фехтованию на рапирах (личные соревнования), проходившего в китайском Гонконге.

В номинации «Лучшая юная спортсменка июля» победу одержала Елизавета Вознюк. Она стала серебряным призёром чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м в Галифаксе (Канада)

— отметили в НОК.

Там добавили, что традиционно лауреаты спортивного месяца будут награждены денежными премиями, эксклюзивными статуэтками и памятными плакетками от Национального олимпийского комитета Украины во время торжественной церемонии.

Напомним

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Вадим Хлюдзинский

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