Алина Полозюк и Елизавета Вознюк стали лучшими спортсменками июля по версии НОК

Фехтовальщицу Алину Полозюк и гребчиху Елизавету Вознюк признали лучшими спортсменками июля по версии Национального олимпийского комитета Украины (НОК). Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что лучшей спортсменкой июля 2026 года признана Алина Полозюк — бронзовый призёр чемпионата мира по фехтованию на рапирах (личные соревнования), проходившего в китайском Гонконге.

В номинации «Лучшая юная спортсменка июля» победу одержала Елизавета Вознюк. Она стала серебряным призёром чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м в Галифаксе (Канада)