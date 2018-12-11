Свитолина второй раз одержала победу на выставочном турнире во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд одержала победу на выставочном турнире Open de Caen во Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В финале украинка, которая занимает четвертую позицию в рейтинге лучших теннисисток мира, обыграла в трех сетах соперницу из Беларуси, 30-ю ракетку мира Александру Саснович со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
Следующий сезон в WTA-туре Свитолина начнет в январе с турнира в австралийском Брисбене.
Ранее УНН информировал, что Элина Свитолина и еще три украинские теннисистки примут участие в первых теннисных соревнованиях нового сезона "Большого Шлема" на Открытом чемпионате Австралии.