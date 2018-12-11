Світоліна вдруге отримала перемогу на виставковому турнірі у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна другий рік поспіль здобула перемогу на виставковому турнірі Open de Caen у Франції. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
У фіналі українка, яка займає четверту позицію у рейтингу найкращих тенісисток світу, обіграла в трьох сетах суперницю з Білорусі, 30-ту ракетку світу Олександру Саснович з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.
Наступний сезон у WTA-турі Світоліна почне у січні з турніру в австралійському Брісбені.
Раніше УНН інформував, що Еліна Світоліна та ще три українські тенісистки візмуть участь у перших тенісних змаганнях нового сезону “Великого Шолому” на Відкритому чемпіонаті Австралії.