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Світоліна вдруге отримала перемогу на виставковому турнірі у Франції

Київ • УНН

 • 8379 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна другий рік поспіль здобула перемогу на виставковому турнірі Open de Caen у Франції. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Світоліна вдруге отримала перемогу на виставковому турнірі у Франції

У фіналі українка, яка займає четверту позицію у рейтингу найкращих тенісисток світу, обіграла в трьох сетах суперницю з Білорусі, 30-ту ракетку світу Олександру Саснович з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.

Наступний сезон у WTA-турі Світоліна почне у січні з турніру в австралійському Брісбені.

Раніше УНН інформував, що Еліна Світоліна та ще три українські тенісистки візмуть участь у перших тенісних змаганнях нового сезону “Великого Шолому” на Відкритому чемпіонаті Австралії.

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