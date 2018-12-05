Чотири тенісистки представлять Україну на "Australian Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Перші тенісні змагання нового сезону “Великого Шолому” Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) опублікував список учасників турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
До числа учасників жіночої сітки змагань потрапили перші 102 тенісистки з рейтингу WTA крім Агнешки Радванської (74 у світі), яка оголосила про завершення кар’єри.
Таким чином, серед українок представлені Еліна Світоліна (4 у світі), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремська (58) і Катерина Козлова (97).
Примітно, що жодного із представників України не заявлено на першому турнірі сезону “Великого Шолому”.
Додамо, матчі основної сітки “Australian Open” стартують 14 січня, а відбірковий турнір пройде з 8 по 11 січня 2019 року.