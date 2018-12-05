Четыре теннисистки представят Украину на "Australian Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Первые теннисные соревнования нового сезона “Большого Шлема” Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) опубликовал список участников турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В число участников женской сетки соревнований попали первые 102 теннисистки из рейтинга WTA кроме Агнешки Радванской (74 в мире), которая объявила о завершении карьеры.
Таким образом, среди украинок представлены Элина Свитолина (4 в мире), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремская (58) и Екатерина Козлова (97).
Примечательно, что ни один из представителей Украины не заявлен на первом турнире сезона “Большого Шлема”.
Добавим, матчи основной сетки “Australian Open” стартуют 14 января, а отборочный турнир пройдет с 8 по 11 января 2019 года.