Свитолина и Бондаренко вылетели на старте Уимблдона
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В первый соревновательный день основной сетки одиночного разряда Уимблдона среди женщин и мужчин провела поединок 5-я сеяная украинка Элина Свитолина, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Свитолина неожиданно проиграла в первом круге 57-й ракетке мира немке Татьяне Марии — 6:7 (3:7), 6:3, 1:6. В первых двух сетах продолжалась напряженная и нервная борьба, а вот в решающей партии у нашей теннисистки ничего не получалось.
В первом сете 5-я сеяная уступала — 0:2, 1:4, 2:5, но смогла сравнять счет и перевести партию на тай-брейк. Однако в нем не удалось заработать преимущество — 6:7 (3:7). Вторая партия уже осталась за первой ракеткой Украины — 6:3.
Тяжелый второй сет, который якобы имел склонить чашу весов в сторону нашей теннисистки, выбил из колеи именно Свитолину. Взяв партию, она проиграла следующие пять геймов — 0:5. Спасти ее могло только чудо. Но его не случилось — 1:6.
Еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко на старте одиночного разряда Уимблдона уступила Люси Шафаржовой — 4:6, 4:6.
Заметим, что одна из конкуренток Свитолиной по борьбе за самые высокие места в рейтинге WTA — четвертая ракетка мира американка Слоан Стивенс также проиграла. 1:6, 3:6 против 55 ракетки мира хорватки Донны Векич.