Світоліна та Бондаренко вилетіли на старті Вімблдону
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В перший змагальний день основної сітки одиночного розряду Вімблдону серед жінок та чоловіків провела поєдинок 5-та сіяна українка Еліна Світоліна, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Світоліна несподівано програла в першому колі 57-й ракетці світу німкені Тетяні Марії — 6:7 (3:7), 6:3, 1:6. В перших двох сетах тривала напружена й нервова боротьба, а от у вирішальній партії у нашої тенісистки нічого не виходило.
В першому сеті 5-та сіяна поступалася — 0:2, 1:4, 2:5, але змогла зрівняти рахунок і перевести партію на тай-брейк. Проте на ньому не вдалося заробити перевагу — 6:7 (3:7). Друга партія вже залишилася за першою ракеткою України — 6:3.
Важкий другий сет, який начебто мав схилити чашу терезів на бік нашої тенісистки, вибив з колії саме Світоліну. Взявши партію, вона програла наступні п’ять геймів — 0:5. Врятувати її могло лише диво. Але його не сталося — 1:6.
Ще одна представниця України Катерина Бондаренко на старті одиночного розряду Вімблдону поступилася Люсі Шафаржовій — 4:6, 4:6.
Зауважимо, що одна із конкуренток Світоліної по боротьбі за найвищі місця в рейтингу WTA — четверта ракетка світу американка Слоан Стівенс також програла. 1:6, 3:6 проти 55 ракетки світу хорватки Донни Векіч.