Свитолина стала одной из лучших теннисисток мира по проценту побед

В активе четвертой ракетки мира 94 победы и 28 поражений — коэффициент побед 0,770. По этому показателю украинка уступила только Серене Уильямс — 26 побед и 7 поражений (0,788).

Зато Свитолина оказалась практически вне конкуренции на полуфинальных и финальных стадиях турниров в 2017-2018 годах: 18 побед и 2 поражения (коэффициент побед — 0,900). Оба поражения уроженки Одессы пришлись на полуфинальную стадию (Монреаль −2018 и Брисбен-2017). В финалах Украинская теннисистка не проигрывала с осени 2016 года. На втором месте по этому показателю — чешка Петра Квитова — 12 побед и 2 поражения (0,857).

Напомним, что Свитолина назвала самое проведен поединок в 2018 году.