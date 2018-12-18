Світоліна стала однією з кращих тенісисток світу за відсотком перемог
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна продемонструвала другий відсотковий показник перемог і поразок на всіх турнірах в сезонах 2017/2018 років, інформує УНН з посиланням на Twitter StatsWTA.
В активі четвертої ракетки світу 94 перемоги й 28 поразок - коефіцієнт перемог 0,770. За цим показником українка поступилася тільки Серені Вільямс - 26 перемог і 7 поразок (0,788).
Натомість Світоліна виявилася практично поза конкуренцією на півфінальних і фінальних стадіях турнірів у 2017-2018 роках: 18 перемог і 2 поразки (коефіцієнт перемог - 0,900). Обидва поразки уродженки Одеси припали на півфінальну стадію (Монреаль -2018 і Брісбен-2017). У фіналах українська тенісистка не програвала з осені 2016 року. На другому місці за цим показником - чешка Петра Квітова - 12 перемог і 2 поразки (0,857).
Нагадаємо, що Світоліна назвала найважчий проведений поєдинок у 2018-му році.