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Свитолина получила пятый номер посева на Уимблдоне

Свитолина получила пятый номер посева на Уимблдоне

Киев  •  УНН

 • 11184 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Ведущая теннисистка Украины Элина Свитолина узнала номер посева на одном из самых престижных соревнований мира Уимблдоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Все теннисистки кроме одной получили 32 номера посева согласно рейтингу WTA. Наша Свитолина имеет 5-й номер.

Зато экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс, которая сейчас занимает сто восемьдесят третью позицию, получила 25 номер посева, что стало причиной непрохождения в посев тридцать второй ракетки мира Доминики Цибулковой.

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Отметим, что высший почев, чем у Свитолиной, имеет только Симона Халеп - 1, Каролин Возняцки - 2, Гарбинье Мугуруза - 3 и Слоан Стифенс - 4.

Заметим, что в парной сетке украинка Людмила Киченок в дуэте с Аллой Кудрявцевой посеянные под 16-м номером.

Украинские Национальные Новости

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