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Світоліна отримала п'ятий номер посіву на Вімблдоні

Світоліна отримала п'ятий номер посіву на Вімблдоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Провідна тенісистка України Еліна Світоліна дізналася номер посіву на одному із найпрестижніших змагань світу Вімблдоні, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Усі тенісистки крім однієї одержали 32 номери посіву згідно з рейтингом WTA. Наша Світоліна має 5-й номер.

Натомість екс-перша ракетка світу американка Серена Вільямс, яка наразі посідає 183-ю позицію, отримала 25 номер посіву, що стало причиною непроходження в посів 32-ої ракетки світу Домініки Цибулкової.

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Відзначимо, що вищий посів за Світоліну має тільки Сімона Халеп – 1, Каролін Возняцкі – 2, Гарбіньє Мугуруза – 3 і Слоан Стіфенс – 4.

Зауважимо, що у парній сітці українка Людмила Кіченок у дуеті з Аллою Кудрявцевою посіяні під 16-м номером.

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