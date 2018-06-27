Світоліна отримала п'ятий номер посіву на Вімблдоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Провідна тенісистка України Еліна Світоліна дізналася номер посіву на одному із найпрестижніших змагань світу Вімблдоні, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Усі тенісистки крім однієї одержали 32 номери посіву згідно з рейтингом WTA. Наша Світоліна має 5-й номер.
Натомість екс-перша ракетка світу американка Серена Вільямс, яка наразі посідає 183-ю позицію, отримала 25 номер посіву, що стало причиною непроходження в посів 32-ої ракетки світу Домініки Цибулкової.
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Відзначимо, що вищий посів за Світоліну має тільки Сімона Халеп – 1, Каролін Возняцкі – 2, Гарбіньє Мугуруза – 3 і Слоан Стіфенс – 4.
Зауважимо, що у парній сітці українка Людмила Кіченок у дуеті з Аллою Кудрявцевою посіяні під 16-м номером.