Мир призовет Россию и Беларусь к ответу за нападение на Украину - НАТО

Цитата

“Мир призовет Россию и Беларусь к ответу за их действия. Россия как агрессор. Беларусь которая это допустила. Решение президента Путина продолжить свою агрессию против Украины является ужасной стратегической ошибкой.

За что Россия заплатит суровую цену на долгие годы”, — сказал Генсек.

Детали

Он напомнил, что страны НАТО и Европейский Союз уже ввели санкции, и многие из партнеров по всему миру присоединились к ним.

“Мы должны быть готовы сделать больше. Даже если это означает, что мы должны заплатить цену,потому что мы в этом надолго”, — сказал Столтенберг.

“При этом русский народ должен знать: война Кремля с Украиной не сделает Россию более безопасной. Это не сделает Россию более уважаемой в мире. Это не приведет к лучшему будущему для ваших детей”, — добавил он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.