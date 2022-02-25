Світ закликає Росію та Білорусь до відповіді за напад на Україну - НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Світ закличе Росію і Білорусь до відповіді за їх дії в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в п'ятницю за підсумками позачергового віртуального саміту глав держав і урядів Альянсу, пише УНН.
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“Світ закличе Росію і Білорусь до відповіді за їх дії. Росія як агресор. Білорусь, яка це допустила. Рішення президента Путіна продовжити свою агресію проти України є жахливою стратегічною помилкою. За що Росія заплатить сувору ціну на довгі роки", - сказав Генсек.
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Він нагадав, що країни НАТО і Європейський Союз вже ввели санкції, і багато хто з партнерів по всьому світу приєдналися до них.
"Ми повинні бути готові зробити більше. Навіть якщо це означає, що ми повинні заплатити ціну, бо ми в цьому надовго", — сказав Столтенберг.
"При цьому російський народ повинен знати: війна Кремля з Україною не зробить Росію безпечнішою. Це не зробить Росію більш шанованою в світі. Це не призведе до кращого майбутнього для ваших дітей", - додав він.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.