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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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Світ закликає Росію та Білорусь до відповіді за напад на Україну - НАТО

Світ закликає Росію та Білорусь до відповіді за напад на Україну - НАТО

Київ • УНН

 • 188200 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Світ закличе Росію і Білорусь до відповіді за їх дії в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в п'ятницю за підсумками позачергового віртуального саміту глав держав і урядів Альянсу, пише УНН.

Цитата

“Світ закличе Росію і Білорусь до відповіді за їх дії. Росія як агресор. Білорусь, яка це допустила. Рішення президента Путіна продовжити свою агресію проти України є жахливою стратегічною помилкою. За що Росія заплатить сувору ціну на довгі роки", - сказав Генсек.

Деталі

Він нагадав, що країни НАТО і Європейський Союз вже ввели санкції, і багато хто з партнерів по всьому світу приєдналися до них.

"Ми повинні бути готові зробити більше. Навіть якщо це означає, що ми повинні заплатити ціну, бо ми в цьому надовго", — сказав Столтенберг.

"При цьому російський народ повинен знати: війна Кремля з Україною не зробить Росію безпечнішою. Це не зробить Росію більш шанованою в світі. Це не призведе до кращого майбутнього для ваших дітей", - додав він.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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