Света будет меньше: в ДТЭК обновили графики отключений для Киева и Одесской области
Киев • УНН
ДТЭК опубликовал новые графики отключений электроэнергии для Киева и Одесской области на 25 декабря. После утренней атаки РФ серьезно повреждено оборудование ТЭС, энергетики устраняют последствия.
В ДТЭК обнародовали обновленные графики отключений света на 25 декабря в Киеве и Одесской области. Согласно графикам, в столице электроэнергию будут отключат для всех групп, передает УНН.
Детали
Очередь отключений по своему адресу можно проверить: в чат-боте и на сайтах ДТЭК Киевские Электросети и Одесские электросети.
Дополнение
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что сегодня утром российские оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую систему Украины.
Серьезные повреждения получило оборудование ТЭС ДТЭК, энергетики уже устраняют последствия ударов.