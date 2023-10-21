"Сплошные руины": десантники показали кадры освобожденной Клещеевки сверху
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Украинские десантники показали, как выглядит освобожденная Клищевка, что под Бахмутом, после того, как там побывал "русский мир". Кадры с видом на село сверху обнародовали Десантно-штурмовые войска ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
"Сплошные руины… Мертвая земля. Клещеевка. Еще одна яркая картина, отражающая то, что оставляет после себя «русский мир». Еще одно доказательство очередного преступления против человечества. Еще одна причина никогда не забывать все совершенное оккупантом на нашей земле", - говорится в подписи к видео.
Напомним
17 сентября Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области, что в семи километрах от Бахмута.