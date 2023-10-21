"Сплошные руины": десантники показали кадры освобожденной Клещеевки сверху

Детали

"Сплошные руины… Мертвая земля. Клещеевка. Еще одна яркая картина, отражающая то, что оставляет после себя «русский мир». Еще одно доказательство очередного преступления против человечества. Еще одна причина никогда не забывать все совершенное оккупантом на нашей земле", - говорится в подписи к видео.

Напомним

17 сентября Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области, что в семи километрах от Бахмута.