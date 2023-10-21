"Суцільні руїни": десантники показали кадри звільненої Кліщіївки згори

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"Суцільні руїни… Мертва земля. Кліщіївка. Ще одна яскрава картина, яка відображає те, що залишає по собі «руський мір». Ще один доказ чергового злочину проти людства. Ще одна причина ніколи не забувати все скоєне окупантом на нашій землі", - ідеться у підписі до відео.

Нагадаємо

17 вересня Сили оборони України звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за сім кілометрів від Бахмута.