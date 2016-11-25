Столкновений между активистами и правоохранителями у Лукьяновского СИЗО не было - З.Шкиряк

"Уехала группа патрульной полиции и следственно-оперативная группа, там было немного правоохранителей. Не было никаких столкновений, они проводили мирную акцию, поэтому в данной ситуации там не было каких-либо недоразумений между правоохранителями и митингующими ", - отметил З.Шкиряк.

Напомним, Министерство внутренних дел разделяет позицию активистов, которые блокируют Лукьяновское СИЗО, требуя, чтобы Виктора Януковича привлекли к делу в качестве подозреваемого, а не свидетеля .