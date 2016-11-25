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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Столкновений между активистами и правоохранителями у Лукьяновского СИЗО не было - З.Шкиряк

Киев • УНН

 • 10154 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во время блокировки активистами Лукьяновского СИЗО, столкновений между правоохранителями и активистами не было. Об этом в комментарии УНН сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Столкновений между активистами и правоохранителями у Лукьяновского СИЗО не было - З.Шкиряк

"Уехала группа патрульной полиции и следственно-оперативная группа, там было немного правоохранителей. Не было никаких столкновений, они проводили мирную акцию,  поэтому в данной ситуации там не было каких-либо недоразумений между правоохранителями и митингующими ", - отметил З.Шкиряк.

Напомним, Министерство внутренних дел разделяет позицию активистов, которые блокируют Лукьяновское СИЗО, требуя, чтобы Виктора Януковича привлекли к делу в качестве подозреваемого, а не свидетеля .

Украинские Национальные Новости

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