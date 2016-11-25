Столкновений между активистами и правоохранителями у Лукьяновского СИЗО не было - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во время блокировки активистами Лукьяновского СИЗО, столкновений между правоохранителями и активистами не было. Об этом в комментарии УНН сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"Уехала группа патрульной полиции и следственно-оперативная группа, там было немного правоохранителей. Не было никаких столкновений, они проводили мирную акцию, поэтому в данной ситуации там не было каких-либо недоразумений между правоохранителями и митингующими ", - отметил З.Шкиряк.
Напомним, Министерство внутренних дел разделяет позицию активистов, которые блокируют Лукьяновское СИЗО, требуя, чтобы Виктора Януковича привлекли к делу в качестве подозреваемого, а не свидетеля .