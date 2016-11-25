Сутичок між активістами та правоохоронцями біля Лук'янівського СІЗО не було – З.Шкіряк

"Виїхала група патрульної поліції і слідчо-оперативна група, там було небагато правоохоронців. Не було жодних сутичок, вони проводили мирну акцію, тому в даній ситуації там не було якихось непорозумінь між правоохоронцями і мітингувальниками", - зазначив З.Шкіряк.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ розділяє позицію активістів, які блокують Лукянівське СІЗО, вимагаючи, щоб Віктора Януковича притягнули до справи як підозрюваного, а не свідка.