Сутичок між активістами та правоохоронцями біля Лук'янівського СІЗО не було – З.Шкіряк
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Під час блокування активістами Лук'янівського СІЗО, сутичок між правоохоронцями та активістами не було. Про це у коментарі УНН повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"Виїхала група патрульної поліції і слідчо-оперативна група, там було небагато правоохоронців. Не було жодних сутичок, вони проводили мирну акцію, тому в даній ситуації там не було якихось непорозумінь між правоохоронцями і мітингувальниками", - зазначив З.Шкіряк.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ розділяє позицію активістів, які блокують Лукянівське СІЗО, вимагаючи, щоб Віктора Януковича притягнули до справи як підозрюваного, а не свідка.