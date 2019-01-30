Столкновения в Конотопском горсовете: дела десяти нападавших направили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Сумской области будут судить 10 человек, что нанесли телесные повреждения правоохранителям в сессионном зале Конотопского городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.
"Прокуратурой Сумской области утвержден и 29 января 2019 направлен в суд обвинительный акт в отношении десяти человек, которые наносили телесные повреждения правоохранителям в сессионном зале Конотопского городского совета", - говорится в сообщении прокуратуры.
Действия девяти обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителям власти) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительных органов побоев) УК Украины. Десятый обвиняемый будет отвечать по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, сопровождающееся особой дерзостью, связанном с сопротивлением представителю власти, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 и ч. 3 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины.
"Девяти обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы, десятый может оказаться за решеткой на 12 лет", - добавляется в сообщении прокуратуры.
Напомним, столкновения в Конотопской горсовете произошли 26 июля во время очередной сессии. Конфликт возник между сторонниками и оппонентами городского головы. В разгар споров в сессионный зал ворвалась группа молодых людей, вооруженная металлическими прутьями и молотками. Сотрудники полиции, чтобы не допустить жертв среди граждан, оттеснили молодых людей и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы.
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В тот день в отдел полиции для выяснения обстоятельств было доставлено 49 человек. Это молодые люди в возрасте от 17 до 34 лет, подавляющее большинство которых с г. Сумы. По результатам собранных доказательств девяти лицам было сообщено о подозрении.
Во время столкновений пострадали 14 работников, один из них получил серьезные телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. Полицейский был прооперирован и до сих пор находится на лечении. Мужчину, подозреваемого в причинении этих телесных повреждений полицейскому, объявили в розыск. Также пострадали 9 гражданских лиц, из которых 1 депутат и 1 журналист.