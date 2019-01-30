Сутички у Конотопській міськраді: справи десятьох нападників направили до суду

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На Сумщині судитимуть 10 осіб, які наносили тілесні ушкодження правоохоронцям у сесійній залі Конотопської міської ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.

“Прокуратурою Сумської області затверджено та 29 січня 2019 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно десяти осіб, які наносили тілесні ушкодження правоохоронцям у сесійній залі Конотопської міської ради”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Дії дев’яти обвинувачених кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 (хуліганство, пов’язане з опором представникам влади) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникам правоохоронних органів побоїв) КК України. Десятий обвинувачений відповідатиме за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю, пов’язаному з опором представникові влади, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 2 і ч. 3 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) КК України.

“Дев’яти обвинуваченим загрожує до 5 років позбавлення волі, десятий може опинитися за ґратами на 12 років”, — додається у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, сутички у Конотопській міськраді сталися 26 липня під час чергової сесії. Конфлікт виник між прибічниками та опонентами міського голови. У розпал суперечок у сесійну залу увірвалася група молодиків, озброєна металевими прутами та молотками. Співробітники поліції, щоб не допустити жертв серед громадян, відтіснили молодиків та застосували щодо них відповідні засоби обмеження волі.

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Того дня у відділ поліції для з’ясування обставин було доставлено 49 осіб. Це молодики віком від 17 до 34 років, переважна більшість яких із м. Суми. За результатом зібраних доказів дев’яти особам було повідомлено про підозру.

Під час сутичок постраждали 14 працівників, один з них отримав серйозні тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми. Правоохоронець був прооперований і досі знаходиться на лікуванні. Чоловіка, якого підозрюють у спричиненні цих тілесних ушкоджень правоохоронцю, оголосили в розшук. Також постраждали 9 цивільних осіб, з яких 1 депутат та 1 журналіст.

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