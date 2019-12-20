Столкновение в центре Киева: полиция задержала трех иностранцев и открыла производство

"По данному факту следственным отделом Печерского УП ГУНП в Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны трое граждан Республики Беларусь", - сообщили в полиции.

Добавим, речь идет об инциденте в центре Киева 20 декабря, когда к полицейским во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку.

Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух. В управление полиции было доставлено 8 участников события.