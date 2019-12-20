Сутичка у центрі Києва: поліція затримала трьох іноземців і відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. За фактом сутички на Хрещатику у центрі Києва між молодими людьми і поліцією, внаслідок чого постраждали четверо правоохоронців, відкрито кримінальне провадження, затримано трьох громадян Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу столичній поліції.
"За даним фактом слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та в порядку ст. 208 КПК України затримано трьох громадян Республіки Білорусь", - повідомили у поліції.
Додамо, йдеться про інцидент у центрі Києва 20 грудня, коли до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину.
Для припинення протиправних дій молодиків поліція у відповідь використала сльозогінний газ та один із поліцейських здійснив попереджальний постріл у повітря. До управління поліції було доставлено 8 учасників події.