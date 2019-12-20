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Сутичка у центрі Києва: поліція затримала трьох іноземців і відкрила провадження

Сутичка у центрі Києва: поліція затримала трьох іноземців і відкрила провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. За фактом сутички на Хрещатику у центрі Києва між молодими людьми і поліцією, внаслідок чого постраждали четверо правоохоронців, відкрито кримінальне провадження, затримано трьох громадян Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу столичній поліції.

"За даним фактом слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та в порядку ст. 208 КПК України затримано трьох громадян Республіки Білорусь", - повідомили у поліції.

Додамо, йдеться про інцидент у центрі Києва 20 грудня, коли до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину.

Для припинення протиправних дій молодиків поліція у відповідь використала сльозогінний газ та один із поліцейських здійснив попереджальний постріл у повітря. До управління поліції було доставлено 8 учасників події.

Українські Національні Новини

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