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У центрі Києва сталися сутички молодиків з правоохоронцями, було чутно вибух - очевидці

Київ • УНН

 • 14414 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського у центрі Києва стались сутички молодиків з правоохоронцями, було чутно вибух. Відповідне відео поширили у мережі, передає УНН.

Так, під час зіткнення прогримів вибух, після чого невідомі почали тікати. Попередньо, вибухнула світлошумова граната.

Нагадаємо, нацвардійці та поліцейські продовжують посилено охороняти правопорядок у центрі Києва. Працівники структурних підрозділів столичної поліції, поліція діалогу, співробітники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи та вибухотехніки продовжують нести службу у посиленому режимі під час проведення анонсованих раніше масових заходів за участі громадян, аби забезпечити мирне проведення акцій та не допустити порушень громадського порядку.

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