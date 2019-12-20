У центрі Києва сталися сутички молодиків з правоохоронцями, було чутно вибух - очевидці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського у центрі Києва стались сутички молодиків з правоохоронцями, було чутно вибух. Відповідне відео поширили у мережі, передає УНН.
Так, під час зіткнення прогримів вибух, після чого невідомі почали тікати. Попередньо, вибухнула світлошумова граната.
Нагадаємо, нацвардійці та поліцейські продовжують посилено охороняти правопорядок у центрі Києва. Працівники структурних підрозділів столичної поліції, поліція діалогу, співробітники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи та вибухотехніки продовжують нести службу у посиленому режимі під час проведення анонсованих раніше масових заходів за участі громадян, аби забезпечити мирне проведення акцій та не допустити порушень громадського порядку.