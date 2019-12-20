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Нацвардійці та поліцейські продовжують посилено охороняти правопорядок у центрі Києва

Нацвардійці та поліцейські продовжують посилено охороняти правопорядок у центрі Києва

Київ • УНН

 • 15993 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Правоохоронці у посиленому режимі продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок під час проведення акцій у місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

"Працівники структурних підрозділів столичної поліції, поліція діалогу, співробітники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи та вибухотехніки продовжують нести службу у посиленому режимі під час проведення анонсованих раніше масових заходів за участі громадян, аби забезпечити мирне проведення акцій та не допустити порушень громадського порядку", - сказано у повідомленні.

Так, правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Нагадаємо, під час сутичок біля Верховної Ради 17 грудня постраждали 23 правоохоронця.

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