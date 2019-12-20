Нацвардейцы и полицейские продолжают усиленно охранять правопорядок в центре Киева

"Сотрудники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан, чтобы обеспечить мирное проведение акций и не допустить нарушений общественного порядка" , - говорится в сообщении.

Так, правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, во время столкновений возле Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 правоохранителя.