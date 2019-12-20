В центре Киева произошли столкновения молодых людей с правоохранителями, был слышен взрыв - очевидцы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Возле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского в центре Киева произошли столкновения молодых людей с правоохранителями, был слышен взрыв. Соответствующее видео распространили в сети, передает УНН.
Так, во время столкновения прогремел взрыв, после чего неизвестные начали убегать. Предварительно, взорвалась светлошумовая граната.
Напомним, нацвардейцы и полицейские продолжают усиленно охранять правопорядок в центре Киева. Работники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан, чтобы обеспечить мирное проведение акций и не допустить нарушений общественного порядка.