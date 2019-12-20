Сутички у центрі Києва: поліцейський стріляв у повітря, є 8 затриманих

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Внаслідок сутички на вулиці Хрещатик у центрі Києва постраждало четверо правоохоронців. Восьмеро осіб після сутички доставили до управління поліції для надання пояснень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.