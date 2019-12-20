Сутички у центрі Києва: поліцейський стріляв у повітря, є 8 затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Внаслідок сутички на вулиці Хрещатик у центрі Києва постраждало четверо правоохоронців. Восьмеро осіб після сутички доставили до управління поліції для надання пояснень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
"Сьогодні на вулиці Хрещатик до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину. Для припинення протиправних дій молодиків поліція у відповідь використала сльозогінний газ та один із поліцейських здійснив попереджальний постріл у повітря", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після першочергової перевірки діям правопорушників буде надана правова кваліфікація.
"На цей час до управління поліції доставлено 8 учасників події для встановлення їх анкетних даних, надання пояснень та з’ясування обставин події. Четверо поліцейських звернулися за медичною допомогою", - додали у відділі комунікації.
Як уточнили кореспонденту УНН у прессслужбі поліції Києва, початок конфлікту був на вулиці Хрещатик, а затримали правопорушників біля стадіону "Динамо". Також у поліції зазначили, що не володіють інформацією щодо вибуху світло-шумової гранати.
Нагадаємо, у центрі Києва сталися сутички молодиків з правоохоронцями, було чутно вибух.