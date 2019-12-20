Столкновения в центре Киева: полицейский стрелял в воздух, есть 8 задержанных

"Сегодня на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных людей. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух", - говорится в сообщении.

Отмечается, что событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.

"В настоящее время в управление полиции доставлено 8 участников происшествия для установления их личных данных, предоставления объяснений и выяснения обстоятельств происшествия. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью", - добавили в отделе коммуникации.

Как уточнили корреспонденту УНН в пресс-службе полиции Киева, начало конфликта был на улице Крещатик, а задержали правонарушителей возле стадиона "Динамо". Также в полиции отметили, что не владеют информацией о взрыве светло-шумовой гранаты.

Напомним, в центре Киева произошли столкновения молодых людей с правоохранителями, был слышен взрыв.