Сущенко присуждена Национальная премия за защиту свободы слова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинский журналисту Роману Сущенко присуждена премия 2018 за защиту свободы слова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.
"Журналисту Роману Сущенко присуждена премия 2018 года за защиту свободы слова", - сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
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Как сообщал УНН, пока нет информации, где именно сейчас находится украинский журналист Роман Сущенко.
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Как сообщал УНН, украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделенюя Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.