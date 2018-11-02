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Сущенку присуджено Національну премію за захист свободи слова

Сущенку присуджено Національну премію за захист свободи слова

Київ • УНН

 • 7512 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Українському журналістові Романові Сущенку присуджено премію 2018 року за захист свободи слова. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної спілки журналістів України. 

"Журналістові Романові Сущенку присуджено премію 2018 року за захист свободи слова", - повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

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Як повідомляв УНН, поки немає інформації, де саме зараз знаходиться український журналіст Роман Сущенко.

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Як повідомляв УНН, українця Романа Сущенко, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили  в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Українські Національні Новини

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