Сущенку присуджено Національну премію за захист свободи слова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Українському журналістові Романові Сущенку присуджено премію 2018 року за захист свободи слова. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної спілки журналістів України.
"Журналістові Романові Сущенку присуджено премію 2018 року за захист свободи слова", - повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.
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Як повідомляв УНН, поки немає інформації, де саме зараз знаходиться український журналіст Роман Сущенко.
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Як повідомляв УНН, українця Романа Сущенко, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.
Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві і роботі на українську розвідку.
У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.