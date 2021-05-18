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"Спутниковый поезд" Илона Маска сняли над Одессой и Киевом

Киев • УНН

 • 127045 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В ночь на вторник, 18 мая, над Одессой и Киевом зафиксировали пролет спутников Илона Маска Starlink L26. Соответствующие видео и фото опубликовали свидетели происшествия в местных пабликах, пишет УНН.

"Спутниковый поезд" Илона Маска сняли над Одессой и Киевом

Детали

Как отмечается, "спутниковый поезд" увидели очевидцы над Одессой, в 00:46, в ночь на 18 мая.

Также ночью спутники зафиксировали над Киевом.

Что такое Starlink

SpaceX с мая 2019 года развертывает глобальную спутниковую систему Starlink. Ее целью является обеспечение высокоскоростного доступа к интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Проект Starlink предусматривает вывод на околоземную орбиту тысяч спутников для обеспечения жителей планеты высокоскоростным интернетом. В будущем скорость спутникового интернета должна составлять 1 Гбит/с. Подразделения компании производят более 120 спутников ежемесячно. Сейчас на орбите Земли более 1500 спутников Starlink.

Starlink, по сообщению на официальном сайте, предоставляет бета-версию услуг как внутри США, так и за рубежом, и "в 2021 году продолжит расширение до почти глобального охвата".

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