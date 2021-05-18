"Супутниковий поїзд" Ілона Маска зняли над Одесою і Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У ніч на вівторок, 18 травня, над Одесою і Києвом зафіксували проліт супутників Ілона Маска Starlink L26. Відповідні відео і фото опублікували свідки події у місцевих пабліках, пише УНН.
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Як зазначається, "супутниковий поїзд" побачили очевидці над Одесою, о 00:46, у ніч на 18 травня.
Також уночі супутники зафіксували над Києвом.
Що таке Starlink
SpaceX з травня 2019 року розгортає глобальну супутникову систему Starlink. Її метою є забезпечення високошвидкісного доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.
Проект Starlink передбачає виведення на навколоземну орбіту тисяч супутників для забезпечення жителів планети високошвидкісним інтернетом. У майбутньому швидкість супутникового інтернету повинна становити 1 Гбіт/с. Підрозділи компанії виробляють понад 120 супутників щомісяця. Нині на орбіті Землі понад 1500 супутників Starlink.
Starlink, за повідомленням на офіційному сайті, надає бета-версію послуг як всередині США, так і за кордоном, і "в 2021 році продовжить розширення до майже глобального охоплення".