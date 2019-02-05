Супрун раскалывает общество, и это понял Ляшко - Фесенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко стал на сторону большей части украинцев, которые возмущены медицинской реформой Ульяны Супрун. По сути он возглавил протестное движение украинцев, выступающих за отставку и.о. министра здравоохранения. Такое мнение высказал глава правления Центра прикладных политических исследований “ПЕНТА” Владимир Фесенко, комментируя решение Окружного административного суда по иску членов Радикальной партии Олега Ляшко об отстранении Ульяны Супрун от выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины, передает УНН.
“Ульяна Супрун сейчас является фигурой, которая раскалывает общество. В числе других конфликтов: Запад-Восток, либералы-популисты, новые — старые политики и так далее, Супрун породила в обществе раскол по отношению к себе. Причем, большинство настроено, скорее, критично к ней. Есть защитники Супрун, которые ее поддерживают, так как это для них вопрос принципа. К примеру, Гройсман, как премьер-министр, активно поддерживает Супрун, так как для него очень важным является вопрос продвижения медицинской реформы. Гройсман не столько поддерживает Супрун как личность или как и.о. министра. Он поддерживает саму медицинскую реформу. А вот Ляшко, на мой взгляд, стал на сторону людей”, — отметил эксперт.
По мнению Фесенко, лидер Радикальной партии тонко прочувствовал огромную степень недовольства Ульяной Супрун в обществе.
“Ляшко, благодаря судебному решению, стал лидером среди борцов с Супрун. Он стал тем, кто возглавил противодействие Супрун”, — отметил Владимир Фесенко.
Пятого февраля Окружной административный суд принял решение о временном отстранении Ульяны Супрун от должности. Пятнадцатого февраля суд начнет рассмотрение иска членов Радикальной партии по сути. Олег Ляшко надеется, что аргументов для принудительной отставки и.о. министра здравоохранения хватит для того, чтобы судьи приняли окончательно решение по этому вопросу.
В результате “реформы Супрун” в Украине закрыты сотни больниц и ФАПов, отменены операции, в том числе онкобольных, за государственный счет, украинский рынок покинули европейские компании, производящие противовирусные вакцины, что привело, в том числе, к неконтролируемой вспышке кори.
В свою очередь, к заслугам Ляшко эксперты относят разработку и реализацию программы “Доступные лекарства”, он добился государственного финансирования медицинских обследований, приобрел современное оборудование по диагностике и лечению рака для нескольких онкоцентров.