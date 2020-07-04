"Суперсубота": в Англии после трехмесячного локдауна открылись пабы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Англии в субботу, 4 июля, существенно ослабили введеные более трех месяцев назад карантинные ограничения. В стране возобновили свою работу пабы, рестораны и парикмахерские, а посетителям и обслуживающему персоналу разрешили не носить маски для лица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Пабы открыли свои двери уже с шести утра субботы, а некоторые парикмахерские открылись еще в полночь. Также члены разных семей могут свободно встречаться под одной крышей, также разрешается ночевка друг у друга, правда, при условии соблюдения социальной дистанции, сообщает агентство Reuters.
По прогнозам газеты The Sun, в этот день, который местные СМИ уже назвали “суперсубботой”, в Англии посетителями пабов и ресторанов будет потреблено более 8,5 миллиона литров пива. Правда, этот прогноз может не оправдаться из-за не очень благоприятного прогноза погоды.
В полиции заявили про “абсолютную готовность” к восстановлению работы учреждений, в то время как больницы были предупреждены, что в эти выходные необходимо готовиться, как к новогодним праздникам.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал людей вести себя ответственно и соблюдать правила социального дистанцирования, ведь риск возврата второй волны коронавируса никуда не исчез.
Несмотря на ослабление карантина, атмосфера в пабах будет весьма отличаться от классических субботних посиделок. Так, ограниченное количество посетителей, которые одновременно могут находиться в пабе. Также не будет живой музыки. Сидеть за барной стойкой также запрещено. Все посетители должны заполнить на входе анкету со своими данными, которые позволят в случае вспышки инфекции отследить цепи контактов.
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Ослабление карантина касается только Англии. В других странах, входящих в состав Соединенного Королевства — Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии — установлены собственные графики снятия ограничений.
Великобритания является одной из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран Европы. Согласно последним данным Университета имени Джонса Хопкинса (США), за время пандемии в стране выявлено более 285 тыс. случаев заражения, более 44 тыс. человек умерли.