"Суперсубота": в Англии после трехмесячного локдауна открылись пабы

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Англии в субботу, 4 июля, существенно ослабили введеные более трех месяцев назад карантинные ограничения. В стране возобновили свою работу пабы, рестораны и парикмахерские, а посетителям и обслуживающему персоналу разрешили не носить маски для лица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.