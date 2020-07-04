"Суперсубота": в Англії після тримісячного локдауну відкрилися паби

Паби відкрили свої двері вже з шостої ранку суботи, а деякі перукарні відкрилися ще опівночі. Також члени різних сімей можуть вільно зустрічатися під одним дахом, також дозволяється ночівля один в одного, щоправда, за умови дотримання соціальної дистанції, повідомляє агенція Reuters.

За прогнозами газети The Sun, у цей день, який місцеві ЗМІ вже назвали “суперсуботою”, в Англії відвідувачами пабів і ресторанів буде спожито понад 8,5 мільйона літрів пива. Щоправда, цей прогноз може не справдитися через не дуже сприятливий прогноз погоди.

В поліції заявили про “абсолютну готовність” до відновлення роботи закладів, в той час як лікарні були попереджені, що до цих вихідних необхідно готуватися, як до новорічних свят.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав людей поводитися відповідально і дотримуватися правил соціального дистанціювання, адже ризик повернення другої хвилі коронавірусу нікуди не зник.

Попри послаблення карантину, атмосфера в пабах буде вельми відрізнятися від класичних суботніх посиденьок. Так, обмежена кількість відвідувачів, які одночасно можуть перебувати в пабі. Також не буде живої музики. Сидіти за барною стійкою також заборонено. Усі відвідувачі мають заповнити на вході анкету з своїми даними, які дозволять у випадку спалаху інфекції відслідкувати ланцюги контактів.

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Послаблення карантинних обмежень стосується лише Англії. В інших країнах, що входять до складу Сполученого Королівства — Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії — встановлені власні графіки зняття обмежень.

Великобританія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусної інфекції країн Європи. Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), за час пандемії в країні виявлено понад 285 тисяч випадків зараження, понад 44 тисячі осіб померли.