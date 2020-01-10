Соперник "Шахтера" по Лиге Европы усилился аргентинским полузащитником
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Лиссабонская "Бенфика" объявила об усилении состава аргентинским защитником Элиасом Перейрой, передает УНН.
Права на игрока принадлежат аргентинском "Сан-Лоренсо", за который в этом сезоне Перейра провел 1 матч.
Соглашение между "Бенфикой" и игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.
В активе левого защитника 1999 года рождения выступление за молодежную сборную Аргентины на молодежном чемпионате Южной Америки.