Суперник "Шахтаря" по Лізі Європи підсилився аргентинським півзахисником
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Лісабонська "Бенфіка" оголосила про підсилення складу аргентинським захисником Еліасом Перейрою, передає УНН.
Права на гравця належать аргентинському "Сан-Лоренсо", за який в цьому сезоні Перейра провів 1 матч.
Угода між "Бенфікою" та гравцем розрахована до кінця нинішнього сезону.
В активі лівого захисника 1999 року народження виступ за молодіжну збірну Аргентини на молодіжному чемпіонаті Південної Америки.