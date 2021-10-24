Соперник "Динамо" по Лиге чемпионов продолжил победную серию в Бундеслиге

Детали

Серж Гнабри и Роберт Левандовски обеспечили чемпионам преимущество в два гола в первом тайме, а игроки из запаса Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Кингсли Коман убедились, что счет отражает баланс игры, когда они забивали на заключительной стадии — 4:0.

В результате “Бавария”, которая выступает в одной группе Лиги чемпионов с “Динамо”, набрала 22 очка в девяти матчах, на одно очко опередив “Дортмунд”.

Вашему вниманию результаты других поединков:

“Вольфсбург” — “Фрайбург” — 0:2;

“СБ Лейпциг” — “Гройтер Фюрт” — 4:1;

“Герта” — “Боруссия” М — 1: 0.