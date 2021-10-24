Соперник "Динамо" по Лиге чемпионов продолжил победную серию в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Хоффенхайм" со счетом 4:0, продолжив победную серию в чемпионате Германии, сообщает УНН со ссылкой на сайт "баварцев".
Детали
Серж Гнабри и Роберт Левандовски обеспечили чемпионам преимущество в два гола в первом тайме, а игроки из запаса Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Кингсли Коман убедились, что счет отражает баланс игры, когда они забивали на заключительной стадии — 4:0.
В результате “Бавария”, которая выступает в одной группе Лиги чемпионов с “Динамо”, набрала 22 очка в девяти матчах, на одно очко опередив “Дортмунд”.
Вашему вниманию результаты других поединков:
“Вольфсбург” — “Фрайбург” — 0:2;
“СБ Лейпциг” — “Гройтер Фюрт” — 4:1;
“Герта” — “Боруссия” М — 1: 0.