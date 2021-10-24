Суперник "Динамо" по Лізі чемпіонів продовжив переможну серію в Бундеслізі

Деталі

Серж Гнабрі і Роберт Левандовскі забезпечили чемпіонам перевагу у два голи в першому таймі, а гравці із запасу Ерік-Максим Чупо-Мотінг і Кінгслі Коман переконалися, що рахунок відображає баланс гри, коли вони забивали на заключній стадії – 4:0.

В результаті "Баварія", яка виступає в одній групі Ліги чемпіонів із "Динамо", набрала 22 очка в дев'яти матчах, на одне очко випередивши "Дортмунд".

До вашої уваги результати інших поєдинків:

"Вольфсбург" – "Фрайбург" – 0:2

"РБ Лейпциг" – "Гройтер Фюрт" – 4:1

"Герта" – "Боруссія" М – 1:0.