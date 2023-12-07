Сумщина: россияне обстреляли девять громад, есть разрушения, ранены мирные жители

На Сумщине российские военные обстреляли Середина-Буду Шосткинского района. Из-за этого обстрела ранения получили двое местных жителей, и были изуродованы здания гражданской инфраструктуры. Последствия атаки фиксируют прокуроры, передает УНН.

По данным следствия, 6 декабря 2023 года около 12 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории российской федерации обстреляли г. Середина-Буду Шосткинского района. В результате атаки врага повреждены по меньшей мере 3 многоквартирных дома, частные домовладения, учебное заведение, медицинское учреждение и административное здание, также произошло возгорание местного отеля. 72-летний и 47-летний местные жители получили ранения. - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Детали

По факту обстрела правоохранители возбудили уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное следствие продолжается.

Отметим, за прошедшие сутки Сумская область под атаки россиян попадала 24 раза. Согласно данным тамошней ОВА в регионе зафиксировали в среду 109 взрывов.

В частности, мишенями россиян стали жители Юнаковской, Хотинской, Краснопольской, Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Середино-Будской общин.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (13 взрывов) и артиллерии (4 взрыва). Также был обстрел с помощью FPV-дрона (2 взрыва) и осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва). Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы (16 взрывов) и обстрел из РСЗО (10 взрывов). В результате обстрела из РСЗО ранения получили двое гражданских. Великописаревская громада: зафиксировано 23 взрыва из минометов и 7 взрывов из артиллерии.

Юнаковская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию громады. Кроме того. с помощью БПЛА сбросили на мирных жителей ВОГ.

По жителям Новослободской, Хотинской, Белопольской, Эсманской и Зноб-Новгородской громад захватчики били исключительно из минометов.