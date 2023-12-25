Сумщина: на Рождество россияне обстреляли две громады

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"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

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Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
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Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  212771 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  169217 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
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Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122335 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

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