Сумщина: на Рождество россияне обстреляли две громады
Российские войска обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии, вызвав 15 взрывов, а также атаковали с помощью беспилотника; вражеский беспилотник был сбит, а боеголовка ракеты найдена.
Насиловал 12-летнюю девочку: будут судить жителя прифронтового села в Донецкой области
Мужчину из Донецкой области обвиняют в неоднократном изнасиловании 12-летней дочери своей сожительницы; преступления были выявлены после того, как жертву поместили в приемную семью.
Малышей-основателей Киева переодели к Рождеству
Скульптуры легендарных основателей Киева одеты как ангелы на Рождество, а один из них символически одет как энергетик, чтобы почтить их труд.
Наша ПВО будет становиться только сильнее: Зеленский предостерег российских летчиков
Зеленский похвалил украинскую противовоздушную оборону, заявив, что до Рождества было сбито почти 30 беспилотников и российских самолетов, подчеркнув растущую силу Украины и необходимость для вражеских пилотов пересмотреть свое участие.
Рождественский подарок: в Нацгвардии показали боевую работу бойцов роты ударных беспилотников
Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили вражескую технику на востоке и юге, рота беспилотников также ликвидировала различную военную технику и личный состав.
Днепропетровщина: россияне били по Никополю из артиллерии, и пустили одну ракету по Криворожью
Украинская противовоздушная оборона сбила ракету над Криворожским районом, жертв в результате предыдущего артиллерийского обстрела в Никополе нет.
В Воздушных силах зафиксировали движение вражеских беспилотников в направлении Одессы
Боевые беспилотники "Шахеды" направляются в Одессу. В Воздушных силах призывают одесситов пройти в укрытие.
Используют технику, несмотря на непогоду: Барабаш рассказал о третьей волне наступления россиян на Авдеевку
российские войска усилили штурмы Авдеевки, начав третью волну наступления, используя военную технику, несмотря на плохие погодные условия.
путин подразнил лукашенко по поводу поставок яиц, и призвал белорусов "не жадничать"
путин в шутку сказал лукашенко, чтобы тот обеспечил россию куриными яйцами, призвав беларусь "не жадничать".
Устроил стрельбу на дороге: в центре Киева полиция задержала мужчину
Киевская полиция оперативно задержала мужчину, причастного к стрельбе на Печерске. В его автомобиле нашли вероятные патроны и стреляную гильзу.