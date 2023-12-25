Сумщина: на Рождество россияне обстреляли две громады

Российские военные обстреляли два района расположены в приграничье Сумской области. В течение суток. В регионе прозвучало 15 взрывов об этом пишет УНН со ссылкой на данные Областной военной администрации.

В течение дня россияне осуществили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская и Белопольская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

По данным Сумской ОВА по Белополью захватчики били из минометов (12 взрывов) и артиллерии (2 взрывы). А Юнаковскую общину атаковали с FPV дрона. Из-за чего там прогремел один взрыв.

Также отмечается, что над одной из общин Сумского района защитники неба подбили вражеский дрон типа "FPV".

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Напомним

Ранее УНН писал со ссылкой на данные оперативного командования "Север", что накануне российские войска 8 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.