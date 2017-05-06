Сухопутные войска США корректируют доктрину для войны с Россией и Китаем

Гипотетический вооруженный конфликт с Россией или Китаем, по мнению военных теоретиков Армии США, может выражатся в полномасштабной операции с применением больших общевойсковых и танковых соединений. С этой целью сухопутные войска США разрабатывают новые “Основы подготовки и ведения операций”, или FM 3.0 Operations

“Мы работаем над следующей версией „Основ подготовки и ведения операции“. Геополитическая обстановка, потенциальные возможности наших противников непрерывно изменяются и совершенствуются, и мы не в состоянии позволить себе отставание”, — прокомментировал заместитель начальника штаба сухопутных войск США Рики Смит, занимающийся вопросами боевой подготовки и разработки доктринальных документов.

Напомним американские истребители F-35A проведут военные учения в воздушном пространстве НАТО, в рамках военно-воздушных учений НАТО. ВВС США направляет свои истребители в границе с РФ в рамках проекта связанного с аннексией Крыма.