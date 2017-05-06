Сухопутні війська США корегують доктрину для війни з Росією та Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Сухопутних військах США працюють над новою редакцією “Основ підготовки і ведення операцій”, яка передбачає ведення повномасштабної війни із застосуванням бронетанкових і мотопіхотних з’єднань. Доктрина США передбачає військовий конфлікт проти таких країн, як Росія або Китай, повідомляє УНН з посиланням на Warrior.
Гіпотетичний збройний конфлікт з Росією або Китаєм, на думку військових теоретиків Армії США, може проходити в повномасштабні операції із застосуванням великих загальновійськових і танкових з’єднань. З цією метою сухопутні війська США розробляють нові “Основи підготовки та ведення операцій”, або FM 3.0 Operations.
“Ми працюємо над наступною версією „Основ підготовки і ведення операцій“. Геополітична обстановка, потенційні можливості наших противників безперервно змінюються і вдосконалюються, і ми не в змозі дозволити собі відставання”, — прокоментував заступник начальника штабу сухопутних військ США Рікі Сміт, який займається питаннями бойової підготовки і розробки доктринальних документів.
Нагадаємо американські винищувачі F-35A проведуть військові навчання в повітряному просторі НАТО, в рамках військово-повітряних навчань НАТО. ВПС США надсилає свої винищувачі до кордоні з РФ в рамках проекту пов’язаного з анексією Криму.